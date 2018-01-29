Дочь первого президента Узбекистана пыталась скопировать Меланью Трамп

Младшую дочку покойного лидера Узбекистана обвинили в неудачной попытке копирования первой леди Америки.

Так, Лола Каримова, дочка Ислама Каримова регулярно выкладывает в сети Instagram свои фотографии, которые в последнее время вызывают у подписчиков недоумение. Дело в том, что женщина всё больше становится похожей на жену американского президента Дональда Трампа Меланью.Как известно, эти изменения в обличии Лолы начались не сегодня, а уже давно и накапливались постепенно. Это хорошо видно, если посмотреть её старые фотографии и сравнить их с новыми. Однако, учитывая тот факт, что Лора от природа достаточно красивая, никто из подписчиков не доволен её изменениями во внешности.Следует также отметить, что деятельность 39-летней Лолы на данный момент очень хорошо развивается и можно сказать, что младшая в этом плане очень похожа на свою старшую сестру Гульнару.