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| | Бэлла Хадид разделась, опровергнув несовершенность своей фируры

Бэлла Хадид разделась, опровергнув несовершенность своей фируры

Вчера, 22:27
Окружающие заметили, что модель совсем не следит за собой. Звезда расслабилась и наедает бока, вместо того, чтобы проводить время в тренажерной зале.

Бэлла Хадид разделась, опровергнув несовершенность своей фируры

 

Белла Хадид стала самой востребованной моделью, которая имеет характер. Можно наблюдать несколько событий, когда она полностью нарушила критерии модели, чем вызвала эпатаж. На показе Victoria’s Secret девушка решила отказаться от диеты и выступила с несовершенными формами ягодиц. Тоже самое можно сказать и о съемках для календаря журнала LOVE Magazine, где звезда также проигнорировала замечания о своей внешности.

Однако модель доказала обратное. На просторах Instagram Белла Хадид выкинула фотографию в нижнем белье, где фигура имеет очень эстетичный вид современной модели. Из фото можно сделать вывод: девушка не сидела за поеданием булок, а усиленно занималась спортом. Её тело имеет идеальные формы и упрекать теперь Беллу нечем.
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