Иван Охлобыстин потерял крупный контракт с Голливудом

Известный актёр Иван Охлобыстин в прямом эфире рассказал, что был вынужден отказался от гонорара размером в триста тысяч долларов. Оказывается, актёра попросту не устроила роль, которую ему предлагали.

Так, по некоторым данным, одна из голливудских кинокомпаний предлагала артисту исполнять роль русского мафиози.Во время прямого эфира Иван также вспомнил, как оплачивал собственную свадьбу, продавая картину Сальвадора Дали. Из слов актёра сделка происходила в туалете и тогда он получил за неё две тысячи долларов, что позволило ему почти полностью окупить свадьбу.Также, следует отметить, что актёр поведал своим зрителям о двух значимых для них с женой татуировках, которые они сделали после венчания.