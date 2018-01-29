Иван Охлобыстин потерял крупный контракт с Голливудом

Так, по некоторым данным, одна из голливудских кинокомпаний предлагала артисту исполнять роль русского мафиози.
Во время прямого эфира Иван также вспомнил, как оплачивал собственную свадьбу, продавая картину Сальвадора Дали. Из слов актёра сделка происходила в туалете и тогда он получил за неё две тысячи долларов, что позволило ему почти полностью окупить свадьбу.
Также, следует отметить, что актёр поведал своим зрителям о двух значимых для них с женой татуировках, которые они сделали после венчания.