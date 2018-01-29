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| | Венчание с Костенко и любовь к Бузовой. Зачем Тарасов издевается над новой женой?

Венчание с Костенко и любовь к Бузовой. Зачем Тарасов издевается над новой женой?

Вчера, 22:00
Недавно женившийся в третий раз бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов крайне неуважительно относится к своей новоиспеченной супруге - так решили поклонники. А причиной этого стало утверждение, что Дмитрий постоянно говорит именно о Бузовой. Причем делает он это в присутствии молодой жены.

Венчание с Костенко и любовь к Бузовой. Зачем Тарасов издевается над новой женой?

 

О своих наблюдениях поведала пожелавшая остаться инкогнито жена одного из коллег Тарасова по «Локомотиву». Она рассказала, что Дмитрий все время как-то реагирует на события, которые происходят в жизни его бывшей супруги. В частности, он пытается ее пародировать, высказывается о ее новых творческих шагах, и все это в присутствии Анастасии. Все это указывает на то, что Тарасова задевает все, что происходит с Бузовой, а это означает, что спортсмен неравнодушен к своей бывшей жене. Супруга друга семьи также высказала мнение, что Тарасов сделал ошибку, когда привел Костенко в дом, в котором они пытались строить совместное счастье с Ольгой Бузовой. Девушка усмотрела в этом поступке прямое желание отомстить таким образом Бузовой и побольнее уколоть ее.

По словам подруги семьи, Анастасия Костенко пока сдерживается, глядя на все выходки, которые устраивает ее супруг. Но ее однозначно не может не волновать происходящее. Молодая жена отличается молчаливостью, но не исключено, что она из серии «в тихом омуте...», на первый взгляд она кажется искренней, но она явно продумывает все свои слова и действия. Поэтому Тарасову стоит быть осмотрительнее в своих поступках и высказываниях, ведь неизвестно, на сколько хватит безграничного терпения Костенко.

Пока в их союзе с Тарасовым больше положительных моментов - они съездили отдохнуть на острова, где Дмитрий сделал ей предложение, вернувшись, пара почти сразу сочеталась браком. А теперь в Сети появились кадры с венчания Тарасова и Костенко, которое прошло в столичном Храме Сорока Севастийских мучеников. На церемонии присутствовали одноклубники Тарасова, а также многие российские знаменитости, с которыми дружит пара. После венчания молодожены вместе с гостями отправились праздновать это событие в банкетный зал отеля «Ритц Карлтон». Всего отметить праздник новоиспеченной семьи Тарасовых-Костенко были приглашены порядка 150 человек, в том числе друзья и родственники.
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