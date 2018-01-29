Бузова рассказала о своих слабостях и вредных привычках

Известная певица и экс-телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова честно призналась в своих вредных привычках.

Оказывается, Ольга не может устоять перед чаем с мёдом, либо малиновым вареньем, а вторая слабость девушки – это палка колбасы. Звезда пытается себя ограничить от употребления этого мясного продукта, но пока это у неё плохо получается. Так, по словам Бузовой, в конце своего рабочего дня, с голода она может съесть целую палку колбасы.Ранее писалось, что Ольга Бузова не боится делать фотографии в купальнике и не однократно заявляла, что у неё идеальная фигура. Поклонники звезды уверены, что Ольга придерживается разных диет для того, чтобы иметь такую фигуру.