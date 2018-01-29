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| | Внук Юдашкина говорит на трёх языках

Внук Юдашкина говорит на трёх языках

Вчера, 21:32
На своей страничке в сети Instagram дочь известного российского модельера Валентина Юдашкина Галина ответила на ряд вопросов своих подписчиков. Вопросы касались её материнства и новой беременности.

Внук Юдашкина говорит на трёх языках

 

Галина рассказала, что их сын Анатолий растёт настоящим путешественником. Супруги берут его с собой постоянно, уже с младенческого возраста он путешествует с ними. Также девушка раскрыла и секреты воспитания малыша. По её словам он посещает обычный детский садик и уже говорит на трёх языках. Со своей мамой мальчик разговаривает на русском, а с папой – на английском. Также он изучает китайский с репетитором.

На вторые роды Галина согласилась сразу же после первых. И как говорит сама девушка, готова стать многодетной мамой, ведь хочет, чтобы у них в семье было 3 ребёнка.

Напомним, весной 2017 года Галина дочь знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина впервые стала мамой. Она родила своему супругу Петру Максакову сына, которому дали имя Анатолий в честь деда по отцовской линии.
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