Внук Юдашкина говорит на трёх языках

На своей страничке в сети Instagram дочь известного российского модельера Валентина Юдашкина Галина ответила на ряд вопросов своих подписчиков. Вопросы касались её материнства и новой беременности.

Галина рассказала, что их сын Анатолий растёт настоящим путешественником. Супруги берут его с собой постоянно, уже с младенческого возраста он путешествует с ними. Также девушка раскрыла и секреты воспитания малыша. По её словам он посещает обычный детский садик и уже говорит на трёх языках. Со своей мамой мальчик разговаривает на русском, а с папой – на английском. Также он изучает китайский с репетитором.На вторые роды Галина согласилась сразу же после первых. И как говорит сама девушка, готова стать многодетной мамой, ведь хочет, чтобы у них в семье было 3 ребёнка.Напомним, весной 2017 года Галина дочь знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина впервые стала мамой. Она родила своему супругу Петру Максакову сына, которому дали имя Анатолий в честь деда по отцовской линии.