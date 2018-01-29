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| | Завоевавший четыре «порно-Оскара» петербуржец намерен сам снимать откровенные фильмы

Завоевавший четыре «порно-Оскара» петербуржец намерен сам снимать откровенные фильмы

Вчера, 21:27
Актер из Санкт-Петербурга, который получил четыре «порно-Оскара», собирается самостоятельно снимать откровенные фильмы, дабы обеспечить себя и свою семью. Об этом сообщил журналистам приятель звезды.

Завоевавший четыре «порно-Оскара» петербуржец намерен сам снимать откровенные фильмы

 

На данный момент актер находится В США. Там он нашел свое счастье в виде коллеги по цеху Бриджит Би. В семье супруги отлично взаимодействуют. По словам друга, Бриджит Би великолепная хозяйка и жена, мужчина неоднократно приходил в гости к актеру и всегда его радушно принимали. Актер из Петербурга собирается на склоне лет вернуться в Россию. Сначала обладателю четырех «порно-Оскаров» необходимо заработать много денег на безбедное существование. Маетный намерен разбогатеть снимая откровенные фильмы, у него достаточно личного опыта в этом деле, актер знает многие нюансы работы в данной сфере и надеется на успех.

Друг актера познакомился со своим товарищем более семи лет назад. Артиста с другом связывает общее увлечение – любовь к мотоциклам. Сразу после знакомства артист не рассказывал приятелю, чем он зарабатывает себе на жизнь, так как безумно стеснялся говорить правду. Однако в последствии товарищ актера все узнал и не стал попрекать товарища. Артист мечтает в старости приехать в Северную столицу РФ и доживать свой век на Родине.
Домбровский Сергей
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