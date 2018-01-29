Дана Борисова рассказала о своем поклоннике

Дана Борисова, недавно избавившаяся от наркотической зависимости, пытается наладить не только общественную, но и личную жизнь. Недавно телеведущая призналась, что одной ей быть плохо, и рассказала о поклонниках.

Виктория Озерова

Дана Борисова после лечения от наркотической зависимости активно помогает звездам и другим людям с подобными проблемами. О своей жизни она рассказывает поклонникам в личном микроблоге. Недавно телеведущая призналась, что хочет наладить личную жизнь. Пост Борисова сопроводила фото в коротком черном платье. Она призналась подписчикам в Instagram, что по-прежнему одна, и намекнула, что не против начать отношения. Также телеведущая рассказала, что после каждой передачи получает букеты от поклонника и незнакомцев.Подписчики позитивно оценили образ Даны Борисовой. Они пожелали ей удачи в личной жизни и посоветовали ходить на свидания.