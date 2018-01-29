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| | Дочь Игоря Николаева получила дизайнерский подарок «от кутюр»

Дочь Игоря Николаева получила дизайнерский подарок «от кутюр»

Вчера, 21:07
Композитор и певец Игорь Николаев показал Instagram подарок своей дочери Вероники от российского дизайнера Игоря Гуляева. В опубликованном посте Николаев назвал подарок «фантастическим платьем принцессы».

Дочь Игоря Николаева получила дизайнерский подарок «от кутюр»

 

Пост с благодарностью появился в профиле певца и композитора Игоря Николаева в Instagram. Артист благодарил своего друга-дизайнера Игоря Гуляева за подарок дочери Веронике и прекрасно проведённый вечер. Подарок Ники Николаев назвал «фантастическим платьем принцессы», а самого Гуляева – волшебником.

 

Супруга певца и мать девочки Юлия Проскурякова также прокомментировала подарок в своем профиле, поблагодарив российского кутюрье за платье невероятной красоты. По словам Проскуряковой, оно было сшито специально для Вероники.

Наконец и сам Игорь Гуляев опубликовал в своем Instagram фото с дочерью Николаева, сделанное во время визита, в подписи под которым поблагодарил за теплый прием и за игру композитора на фортепиано.
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