Дочь Игоря Николаева получила дизайнерский подарок «от кутюр»

Композитор и певец Игорь Николаев показал Instagram подарок своей дочери Вероники от российского дизайнера Игоря Гуляева. В опубликованном посте Николаев назвал подарок «фантастическим платьем принцессы».

Пост с благодарностью появился в профиле певца и композитора Игоря Николаева в Instagram. Артист благодарил своего друга-дизайнера Игоря Гуляева за подарок дочери Веронике и прекрасно проведённый вечер. Подарок Ники Николаев назвал «фантастическим платьем принцессы», а самого Гуляева – волшебником.

Супруга певца и мать девочки Юлия Проскурякова также прокомментировала подарок в своем профиле, поблагодарив российского кутюрье за платье невероятной красоты. По словам Проскуряковой, оно было сшито специально для Вероники.Наконец и сам Игорь Гуляев опубликовал в своем Instagram фото с дочерью Николаева, сделанное во время визита, в подписи под которым поблагодарил за теплый прием и за игру композитора на фортепиано.