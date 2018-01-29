Джигурда не получит многомиллионное наследство Людмилы Браташ

Эпатажный актер и певец Никита Джигурда не доволен судебным решением в деле о наследстве Людмилы Браташ, которое отправили на новое рассмотрение из обнаружившихся неточностей и ошибок в процессуальных документах. Тяжбы с сестрой Браташ, с которой артист состоял в отношениях, начались еще два года назад.
Согласно имеющимся документам, Браташ завещала Джигурде и его супруге Марине Анисиной недвижимость в Москве, в центре Парижа и несколько валютных счетов в банках. Завещание было оспорено сестрой Браташ Светланой Романовой, заявившей, что завещание является всего лишь качественной подделкой, не имеющей юридической силы.
О том, сколько может продлиться судебное разбирательство, адвокаты обеих сторон затрудняются ответить.