Джигурда не получит многомиллионное наследство Людмилы Браташ

Никита Джигурда, борющийся за наследство Людмилы Браташ с ее сестрой, остался недоволен судебным решением по данному делу. Суд выяснил, что в процессуальной документации имеется ряд неточностей и ошибок.

Эпатажный актер и певец Никита Джигурда не доволен судебным решением в деле о наследстве Людмилы Браташ, которое отправили на новое рассмотрение из обнаружившихся неточностей и ошибок в процессуальных документах. Тяжбы с сестрой Браташ, с которой артист состоял в отношениях, начались еще два года назад.Согласно имеющимся документам, Браташ завещала Джигурде и его супруге Марине Анисиной недвижимость в Москве, в центре Парижа и несколько валютных счетов в банках. Завещание было оспорено сестрой Браташ Светланой Романовой, заявившей, что завещание является всего лишь качественной подделкой, не имеющей юридической силы.О том, сколько может продлиться судебное разбирательство, адвокаты обеих сторон затрудняются ответить.