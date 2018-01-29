Алена Водонаева эротично съела банан на камеру

Алена Водонаева активно ведет личный микроблог и не перестает радовать поклонников пикантными фото- и видеоматериалами. На этот раз экс-участница «Дома-2» показала подписчикам в Instagram, как она эротично поедает банан.

Виктория Озерова

Алена Водонаева часто удивляет фанатов различными фото и роликами. Менее чем сутки назад экс-звезда популярной телестройки показала эротическое поедание банана. Соответствующий снимок появился в Instagram девушки. Под фото Водонаева намекнула, что сама не ест после шести и спросила у подписчиков, кто позволяет себе обратное. Публикация вызвала неоднозначную реакцию: некоторые отметили, что фото очень эротичное и даже «шедевральное», другие же выразили отвращение столь «пошлым» снимком.Ранее Алена Водонаева поделилась пикантным видео с своего отдыха на Бали. На кадрах экс-участница «Дома-2» появляется то в купальнике, то полностью обнаженной в бассейне.