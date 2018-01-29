Дмитрий Тарасов все-таки обвенчался и организовал огромную свадьбу

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов все же обвенчался со своей супругой Анастасией Костенко в одном из храмов Москвы. После венчания молодожены уехали в Ростов, чтобы отпраздновать свадьбу.

Сегодня, 29 января, прошла церемония венчания в храме Москвы. Под алтарь стали футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко. При этом, пара официально зарегистрировала брак еще в начале этого месяца.Фанаты звездной пары долго ждали официальной церемонии свадьбы. Накануне на страничке социальной сети Анастасии Тарасовой появилось фото, на котором девушка сидела на кровати в свадебном платье. Уже сегодня слухи официально подтвердились.После церемонии в церкви, молодожены решили отправиться в Ростов-на-Дону. В одном из ресторанов супруги устроили грандиозный праздник.Интересно то, что для Тарасова брак с Костенко стал уже третьим по счету. Фанаты футболиста не верят в долгие отношения пары, и считают, что Анастасию ждет судьба двух предыдущих жен Дмитрия.