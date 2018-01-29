The Rasmus посетят Россию в гастрольном турне

С обширным турне по России поедет популярная финская группа The Rasmus. Концерты группы пройдут в концертных залах страны уже весной.

Лидер группы Lauri Yl?nen отметил на встрече с прессой, что приятные мотивы российских песен оказали влияние на дальнейшее творчество. Лаури поделился, что Россия снова и снова вдохновляет и удивляет его, а также и весь коллектив.Вспоминая свое детство, вокалист делится — по словам главного героя, родители не редко слушали«Миллион алых роз». Он искренне считает, что это оказало влияние на его творчество и дальнейшую жизнь.Кроме того, исполнитель признался, что имеет при себе фигурки Гены и Чебурашки, и пошутил, записал бы композицию под названием «Борщ».