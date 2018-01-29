Дэвид Бекхэм сменил имидж

Экс-футболист Дэвид Бекхэм сделал короткую стрижку. Спортсмен опубликовал новые фотографии на своей странице в Instagram. Многим понравился такой образ звезды, о чем поклонники не забыли упомянуть в комментариях.

Домбровский Сергей

Фанаты отмечают, что 42-летний футболист прекрасно выглядит. По словам Дэвида Бекхэма, причиной этому являются не пластические операции, популярные в наши дни, а регулярные тренировки в тренажерном зале и здоровый образ жизни. В последнее время спортсмен носил длинные волосы, поэтому все удивились, когда он состриг свою шевелюру. Поклонники назвали эту идею удачной, поскольку новый образ больше подходит такому человеку, как Дэвид Бекхэм.Футболист после завершения спортивной карьеры занялся бизнесом. Бекхэм создал предприятие, выпускающее косметические средства для мужчин. В одном из интервью он заявил, что делает татуировки, отращивает волосы, совершает нестандартные поступки не для того, чтобы понравится публике, а потому что сам хочет этого.