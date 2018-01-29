"Протоиерею мешает свой шнурок" или Лидер "Ленинграда" снова ответил священнослужителю

Небывалый интерес вызвала заочная перепалка между протоиереем Всеволодом Чаплиным и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Оба участника заочных дебатов выдали на-гора колкие стихотворные строки по отношению друг к другу. А началось все с интервью священника на одном из радио с критикой певца за матерные слова в его творчестве и обещание Шнурову адских мук.

Януш Серпнень

Считая песни «Ленинграда» непригодными для исполнения на большой сцене, из-за употребления матерных слов, по предположению священнослужителя, эпатажный певец позволяет себе подобное, имея карт-бланш от высокопоставленных чиновников. Священнослужитель также предполагает, что кое-кто боится сказать правду, а вот он говорит прямо, что если певец не покается и не изменит стиль своих выступлений, то однозначно попадет в ад. Правда, со слов протоиерея, церковь не в силах предать Шнурова анафеме, так как тот не является христианином.Питерский певец ответил в характерной ему форме и посвятил в социальных сетях этому вопросу не один, а сразу несколько постов, сопровождая их видео- и стихо- коментами, чем не мало повеселил своих подписчиков.Шнуров сравнил Чаплина-протоиерея с теской великим актёром, назвав первого в сравнении со вторым инферно-карликом в российском триллере и обычным комедиантом, играющим плохо и достойным лишь ломаного пятака. И уточнив, что даже, невзирая на это, тот нарастив в аскезе массу, рвется на подмостки, при этом прикрываясь именем Христа. А по поводу своих мук, в будущем, со слов священника, ожидающих певца. Шнуров парировал, что пускай черти сварят из него бульон, пока подобные протоиерею поют в раю.В ответ Чаплин на сайте одной из радиостанций поместил короткий рифмованный ответ на реплику певца. В своих строках священнослужитель обыграл слово шнурки, стараясь задеть Шнурова. Вначале, он засунул их в трусы, а затем зашнуровал и выступил с предложением оторвать их на обломках "либерастья".Но и солист «Ленинграда» не остался в долгу, по-своему растолковав якобы вещий сон протоиерея. Мол, тот желает во сне сорвать с него шнурок, когда своим похвастаться не может. При этом уточнив, что шнурок тот мешает им везде, поэтому они и грозят его оторвать. Но он не холоп и не раб, которому просто заткнуть рот. Затем Шнуров обозвал церковь «барделем» с иконами в углу, а священнослужителей - нарушителями закона. Добавив, что ни один из них не сознался, что сплоховал.Среди подписчиков большинство поддержало Шнурова, но нашлись и те, кто предостерег его от столь открытых выступлений по отношению к служителям церкви, тем более еще и с использованием нецензурных и оскорбительных слов в адрес верующих.