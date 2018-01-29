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| | Актриса Кейт Уинслет сожалеет, что снималась в фильмах у насильников

Актриса Кейт Уинслет сожалеет, что снималась в фильмах у насильников

Вчера, 19:20
На церемонии награждения кинопремии London Critics' Circle известная актриса Кейт Уинслет сожалеет, что снималась в фильмах у определенных режиссеров и продюсеров.

Актриса Кейт Уинслет сожалеет, что снималась в фильмах у насильников

 

Заявление артистки прозвучало на фоне секс-скандала, связанного с продюсером Харви Вайнштейном и режиссером Вуди Алленом.

Как известно по некоторым данным, голливудский делец обвинён в многочисленных изнасилованиях и домогательствах артистки. В свою очередь, знаменитый кинематографист обвинён в совращении малолетней приемной дочери, актрисы Дилан Фэрроу.

Напомним, Уинслет ранее постоянно снималась в фильмах Вайнштейна и Аллена. И даже подвергалась критике за то, что не обсуждала обвинения в адрес этих мужчин.

Раньше писалось, что ещё в октябре прошлого года несколько десятков женщин выдвинули свои обвинения в адрес Вайнштейна, а именно, обвинив его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди которых Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Поэтому сейчас Голливуд массово заговорило других подобных случаях.
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