Актриса Кейт Уинслет сожалеет, что снималась в фильмах у насильников

На церемонии награждения кинопремии London Critics' Circle известная актриса Кейт Уинслет сожалеет, что снималась в фильмах у определенных режиссеров и продюсеров.

Заявление артистки прозвучало на фоне секс-скандала, связанного с продюсером Харви Вайнштейном и режиссером Вуди Алленом.Как известно по некоторым данным, голливудский делец обвинён в многочисленных изнасилованиях и домогательствах артистки. В свою очередь, знаменитый кинематографист обвинён в совращении малолетней приемной дочери, актрисы Дилан Фэрроу.Напомним, Уинслет ранее постоянно снималась в фильмах Вайнштейна и Аллена. И даже подвергалась критике за то, что не обсуждала обвинения в адрес этих мужчин.Раньше писалось, что ещё в октябре прошлого года несколько десятков женщин выдвинули свои обвинения в адрес Вайнштейна, а именно, обвинив его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди которых Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Поэтому сейчас Голливуд массово заговорило других подобных случаях.