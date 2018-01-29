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| | Топор, лед на груди и союзник. Волочкова решила "поставить на место" критиков

Топор, лед на груди и союзник. Волочкова решила "поставить на место" критиков

Вчера, 19:21
На днях, после отдыха на Мальдивах и празднования своего дня рождения, Волочкова решила порадовать поклонников очередным личным снимком. На черно-белом фото она находится в постели с неким молодым человеком, снимок подписан пожеланием звезды всем любить и быть любимыми, но возможность комментирования при этом ограничена хозяйкой страницы.

 

Топор, лед на груди и союзник. Волочкова решила "поставить на место" критиков

 

Среди фотографий, выложенных Волочковой, есть несколько, где присутствует этот же мужчина - в процессе празднования дня рождения балерины, а также во время интимного ужина на кухне примы. Причем Волочкова нежно прильнула к кавалеру.

Поклонники также вспомнили снимок из аэропорта, размещенный Анастасией в разделе, посвященном недавней поездке на Мальдивы. Там она стоит в объятиях мужчины, держа огромную охапку роз, а рядом припаркован роскошный автомобиль. Лица молодого человека на фото не видно, но, судя по фигуре, фанаты решили, что это все тот же мужчина. Самые дотошные раскопали-таки сведения о новом возлюбленном балерины.

Теперь ни для кого не секрет, что им является некий Михаил Логинов - завсегдатай сайтов знакомств, где он проходит под фамилией Лагин. По разным данным, Михаил проживает то ли в Анапе, то ли в Иркутске, ему 40 лет и у него имеются дети от предыдущих отношений, живущие с ним. Целью знакомства, которую он указал на сайте, являются романтические отношения с девушкой от 20 до 40 лет из Москвы. Михаил также упомянул про то, что неравнодушен к хорошему алкоголю. Трудится он коммерческим директором в гостиничной сети.

Михаил, судя по всему, отлично поладил не только с самой балериной, но и с ее дочерью и даже домработницей. При этом, отпуск на Мальдивах Волочкова проводила без возлюбленного, взяв с собой лишь дочку. Лично прокомментировав отношения с Логиновым по просьбе журналистов, Волочкова отметила, что он - ее хороший знакомый, и они договорились дать отпор всем, кто пишет о ней гадости, просто покуражиться над ними.

Хорошее настроение Волочковой подтверждается и совсем свежим видео, выложенным артисткой, на котором она во дворе своего дома возле деревянной купели рубит лед, стоя в одном лишь полотенце. Как истинная русская женщина, Анастасия от души размахивает топором, да так, что полотенце едва не оказывается на земле. Ролик заканчивается и вовсе «десертом» в исполнении балерины, которая, находясь уже внутри купели прикрывает грудь двумя крупными кусками льда.
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