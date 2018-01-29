Стало известно, почему сын Сенчиной сбежал в США

Сын Людмилы Сенчиной Вечеслав успел проститься с родной матерью перед её смертью. Он прилетел к ней из Америки.

По словам, Леонида Агутина, отношения с единственным наследником, своим сыном, были личной трагедией для Людмилы. Её сын Вячеслав, ещё будучи молодым, уехал в США. Этот поступок сына стал для женщины настоящим ударом. Как стало известно, сын певицы уехал в США, чтобы стать популярным артистом. Однако, артистом он так и не стал. Со временем Вячеслав переквалифицировался в страхового агента и уже начал непосредственно заниматься работой с недвижимостью.Сенчиной очень не хватало сына, иногда она даже приезжала к нему в США. На самом деле, этого мало было для женщины, ей не хватало полноценного живого общения с сыном. Всё же до смерти Вячеслав успел повидаться с матерью. К сожалению, Вячеслав не сделал артисту бабушкой, у него пока нет детей.Напоминаем, Людмила Сенчина умерла 25 января из-за тяжелой болезни.