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| | Стало известно, почему сын Сенчиной сбежал в США

Стало известно, почему сын Сенчиной сбежал в США

Вчера, 19:09
Сын Людмилы Сенчиной Вечеслав успел проститься с родной матерью перед её смертью. Он прилетел к ней из Америки.

Стало известно, почему сын Сенчиной сбежал в США

 

По словам, Леонида Агутина, отношения с единственным наследником, своим сыном, были личной трагедией для Людмилы. Её сын Вячеслав, ещё будучи молодым, уехал в США. Этот поступок сына стал для женщины настоящим ударом. Как стало известно, сын певицы уехал в США, чтобы стать популярным артистом. Однако, артистом он так и не стал. Со временем Вячеслав переквалифицировался в страхового агента и уже начал непосредственно заниматься работой с недвижимостью.

Сенчиной очень не хватало сына, иногда она даже приезжала к нему в США. На самом деле, этого мало было для женщины, ей не хватало полноценного живого общения с сыном. Всё же до смерти Вячеслав успел повидаться с матерью. К сожалению, Вячеслав не сделал артисту бабушкой, у него пока нет детей.

Напоминаем, Людмила Сенчина умерла 25 января из-за тяжелой болезни.
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