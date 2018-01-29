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| | Модель Ирина Иванова предлагает подержать её грудь

Модель Ирина Иванова предлагает подержать её грудь

Вчера, 18:52
Модель Ирина Иванова опубликовала в Instagram новую фотографию. Манекенщица подписала снимок просьбой о том, чтобы кто-нибудь подержал ее грудь. В Сети нашлось много желающих осуществить мечту сексуальной брюнетки.

Модель Ирина Иванова предлагает подержать её грудь

 

Девушка родилась в Воронеже, долго жила в Крыму, а затем вместе с родителями переехал в Северную Америку. Ирина Иванова получила высшее образование в США. На подиум дама попала случайно. Ее заметил известный модельер и предложил сотрудничество. Ирина Иванова согласилась. Манекенщица знаменита тем, что не скрывает свою фигуру от поклонников. Женщина часто публикует фотографии, на которых она запечатлена обнаженной. Мать Ирины Ивановой гордится своей дочерью.

В последнее время модель стала популярной на просторах Сети. На ее страницу подписаны более 3 млн пользователей. Девушка не перестает удивлять фанатов откровенными снимками. Фигуру Ирины Ивановой многие называют шикарной. После предложения подержать грудь, юзеры спрашивают звезду, что еще они могут сделать для нее.
Домбровский Сергей
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