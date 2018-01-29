Модель Ирина Иванова предлагает подержать её грудь

Девушка родилась в Воронеже, долго жила в Крыму, а затем вместе с родителями переехал в Северную Америку. Ирина Иванова получила высшее образование в США. На подиум дама попала случайно. Ее заметил известный модельер и предложил сотрудничество. Ирина Иванова согласилась. Манекенщица знаменита тем, что не скрывает свою фигуру от поклонников. Женщина часто публикует фотографии, на которых она запечатлена обнаженной. Мать Ирины Ивановой гордится своей дочерью.
В последнее время модель стала популярной на просторах Сети. На ее страницу подписаны более 3 млн пользователей. Девушка не перестает удивлять фанатов откровенными снимками. Фигуру Ирины Ивановой многие называют шикарной. После предложения подержать грудь, юзеры спрашивают звезду, что еще они могут сделать для нее.