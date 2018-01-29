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| | Ким Кардашьян поддерживает грудь клейкой малярной лентой

Ким Кардашьян поддерживает грудь клейкой малярной лентой

Вчера, 18:41
Американская звезда, Ким Кардашьян, в очередной раз поделилась откровенной фотографией с подписчиками. На снимке видно, как грудь девушки поддерживает клейкая малярная лента.

Ким Кардашьян поддерживает грудь клейкой малярной лентой

 

Ким часто радует своих подписчиков в социальной сети Instagram довольно откровенными фото. И в этот раз она не просто показала свой бюст, но и дала дельный совет, как, не надевая нижнее белье, оставить зону декольте такой же красивой и привлекательной – просто наклеить на нее полоски малярной ленты.

Селебрити сделала подпись под фотографией: "Трюк со скотчем", а также указала, что снимок был сделан еще в 2008 году. Поклонники оценили фото и были благодарны Ким за такое откровение.

На самом деле, такой способ поддержания груди используют многие звезды, выходя на светские мероприятия. Ведь тогда их зона декольте выглядит естественно и, в тоже время, эффектно.
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