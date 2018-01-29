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| | На «Грэмми» Хайди Клум выглядела экстравагантнее, чем Леди Гага

На «Грэмми» Хайди Клум выглядела экстравагантнее, чем Леди Гага

Вчера, 18:08
В комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) состоялась церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Звезды шоу-бизнеса посетили мероприятие, стараясь удивить публику своими нарядами.

На «Грэмми» Хайди Клум выглядела экстравагантнее, чем Леди Гага

 

Американская певица Леди Гага как всегда ошеломила присутствующих кружевным комбинезоном с длинным шлейфом. Однако на этот раз солистку по экстравагантности обошла немецкая супермодель Хайди Клум. Звезда подиума посетила торжество в откровенном черном платье. Юбка оказалась полностью прозрачной. Хайди Клум, как и прочие знаменитости, опубликовала свои фото с церемонии награждения премией «Грэмми» в Instagram. Пользователи раскритиковали манекенщицу, напомнив ей о возрасте. По мнению одного из юзеров, подобные одеяние может позволить себе несмышленая 20-летняя девушка, а солидная дама, достигшая успеха, не должна выглядеть смешно.

На «Грэмми» Хайди Клум выглядела экстравагантнее, чем Леди Гага

 

Певица Леди Гага тоже не осталась без порции критики. Модники считают ее комбинезон не актуальным в наши дни. Когда солистка сбросила длинный шлейф, некоторым наряд ее понравился, но все равно недовольных оказалось больше, нежели сторонников подобного образа.
Домбровский Сергей
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