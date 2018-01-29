На «Грэмми» Хайди Клум выглядела экстравагантнее, чем Леди Гага

В комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) состоялась церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Звезды шоу-бизнеса посетили мероприятие, стараясь удивить публику своими нарядами.

Американская певица Леди Гага как всегда ошеломила присутствующих кружевным комбинезоном с длинным шлейфом. Однако на этот раз солистку по экстравагантности обошла немецкая супермодель Хайди Клум. Звезда подиума посетила торжество в откровенном черном платье. Юбка оказалась полностью прозрачной. Хайди Клум, как и прочие знаменитости, опубликовала свои фото с церемонии награждения премией «Грэмми» в Instagram. Пользователи раскритиковали манекенщицу, напомнив ей о возрасте. По мнению одного из юзеров, подобные одеяние может позволить себе несмышленая 20-летняя девушка, а солидная дама, достигшая успеха, не должна выглядеть смешно.

Домбровский Сергей

Певица Леди Гага тоже не осталась без порции критики. Модники считают ее комбинезон не актуальным в наши дни. Когда солистка сбросила длинный шлейф, некоторым наряд ее понравился, но все равно недовольных оказалось больше, нежели сторонников подобного образа.