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| | Волочкова прикрыла грудь кусками льда

Волочкова прикрыла грудь кусками льда

Вчера, 18:00
Скандалистка Анастасия Волочкова не прекращает искусство привлекать к себе внимание и делает это самым простым и знакомым ей образом обнажая бюст. На просторах Instagram она разместила ролик, в котором рубила себе лед для купели, а позже показалась уже лишь с кусками льда, прикрывающими грудь.
 

Волочкова прикрыла грудь кусками льда

 

Пользователей подобное поведение уже не сильно удивляет, но тем не менее, активного обсуждения очередной выходки Волочковой избежать не удалось. Фолловеры заявили, что не понимают, как балерина постоянно делает что-то подобное с учетом растущих у нее детей и нового ухажера.
 

 

Сама Анастасия, естественно, на подобные отзывы ничего не говорит. Она уже давно доказала, что у нее собственное понимание поведения в интернете и менять его из-за народного осуждения она уж точно не намерена.

Николай Офицеров
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