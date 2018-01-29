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| | Борисова, снимая ролик для поклонников, случайно показала свою грудь

Борисова, снимая ролик для поклонников, случайно показала свою грудь

Вчера, 17:53
29 января в сети Instagram на страничке Даны Борисовой появилось видео, в котором та оголила грудь. Звезда своим подписчикам показала обнаженное тело перед тем, как пойти на свидание.

Борисова, снимая ролик для поклонников, случайно показала свою грудь

 

Напомним, что на днях Дана решила переснять видео так как её подписчики заподозрили, что та принимает какие-то наркотические вещества. После удаления ролика, она опубликовала новый, в котором попыталась объясниться перед поклонниками и ответить своим подписчикам.

И один неловкий момент всё испортил, а именно: в один момент махровый халат, который был одет на Дане, по счастливой случайности распахнулся, показав всем подписчикам обнаженное тело телеведущей. Однако звезда сделала вид, что не заметила этого и выложила видео на своей страничке в сети Instagram.

Cразу посыпалась в адрес Даны критика от подписчиков за её грудь. Многие назвали грудь телеведущей уже старой и обвисшей. Также продолжали настаивать в том, что Дана принимает запрещённые препараты. По мнению многих подписчиков, адекватный человек не вёл себя так и не позволял бы себе выставлять такие видео в Интернет.
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