Борисова, снимая ролик для поклонников, случайно показала свою грудь

Напомним, что на днях Дана решила переснять видео так как её подписчики заподозрили, что та принимает какие-то наркотические вещества. После удаления ролика, она опубликовала новый, в котором попыталась объясниться перед поклонниками и ответить своим подписчикам.
И один неловкий момент всё испортил, а именно: в один момент махровый халат, который был одет на Дане, по счастливой случайности распахнулся, показав всем подписчикам обнаженное тело телеведущей. Однако звезда сделала вид, что не заметила этого и выложила видео на своей страничке в сети Instagram.
Cразу посыпалась в адрес Даны критика от подписчиков за её грудь. Многие назвали грудь телеведущей уже старой и обвисшей. Также продолжали настаивать в том, что Дана принимает запрещённые препараты. По мнению многих подписчиков, адекватный человек не вёл себя так и не позволял бы себе выставлять такие видео в Интернет.