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| | Самойлова выбрала песню на «Евровидение-2018» и начала подготовку к конкурсу

Самойлова выбрала песню на «Евровидение-2018» и начала подготовку к конкурсу

Вчера, 17:56
На своей страничке в социальной сети участница «Евровидения-2018» от России Юлия Самойлова поделилась информацией о том, что она уже начала подготавливаться к конкурсу. Певица даже выбрала песню, с которой выступи в Лиссабоне.

Самойлова выбрала песню на «Евровидение-2018» и начала подготовку к конкурсу

 

Известная российская певица Юлия Самойлова, которую ранее выбрали быть представителем России на самом престижном в мире песенном конкурсе «Евровидение», рассказала подписчикам о подготовке. На своей страничке в социальной сети Самойлова поделилась, что уже встретилась со своим музыкальным продюсером.

По записи можно сказать, что песню уже выбрали, но пока что ни певица, ни ее официальный представитель не говорят ее название. Более подробную информацию можно будет узнать только через шесть недель.

«Евровидение-2018» пройдет в начале мая в Лиссабоне. Самойлова еще в прошлом году должна была представлять Россию, но тогда ее не пустили на конкурс в Киев. Запрет спецслужб был связан с выступом певицы в 2015 году в аннексированном Крыму.
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