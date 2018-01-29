"Дом-2": Роман Гриценко ухаживал за Ольгой Бузовой ради пиара

Очередной скандал разгорается среди участников и поклонников шоу «Дом-2». Как стало известно, о своих чувствах к Ольге Бузовой Роман Гриценко врал, что доказало испытание полиграфом. Более того, стало известно, что ухаживал за певицей и ведущей он исключительно ради пиара.

Буквально недавно Гриценко был готов к участию в конкурсе «Свадьба на миллион», но ставил условие, что компанию в борьбе за главный приз ему будет составлять Ольга. Однако, детектор лжи опроверг все бескорыстные намерения Романа, ведь, как выяснилось, происходило все его красивые ухаживания исключительно «на камеру», так как он не только не планировал в дальнейшем строить романтические отношения с Бузовой, но еще и имел интимную связь с девушкой на стороне.

Сам Роман с заключением полиграфолога не согласился и заявил, что результат ничего общего с правдой не имел. Пользователи после этих данных разделились на два лагеря. Одни заявили, что верят Гриценко и настаивают на том, что он бы стал прекрасной парой для Бузовой. Другие же отметили, что он пытается «примазаться» к внезапной популярности Ольги и тем самым обеспечить славу и для себя.

Николай Офицеров