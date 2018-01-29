NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | "Дом-2": Роман Гриценко ухаживал за Ольгой Бузовой ради пиара

"Дом-2": Роман Гриценко ухаживал за Ольгой Бузовой ради пиара

Вчера, 17:44
Очередной скандал разгорается среди участников и поклонников шоу «Дом-2». Как стало известно, о своих чувствах к Ольге Бузовой Роман Гриценко врал, что доказало испытание полиграфом. Более того, стало известно, что ухаживал за певицей и ведущей он исключительно ради пиара.

 

"Дом-2": Роман Гриценко ухаживал за Ольгой Бузовой ради пиара

 
Буквально недавно Гриценко был готов к участию в конкурсе «Свадьба на миллион», но ставил условие, что компанию в борьбе за главный приз ему будет составлять Ольга. Однако, детектор лжи опроверг все бескорыстные намерения Романа, ведь, как выяснилось, происходило все его красивые ухаживания исключительно «на камеру», так как он не только не планировал в дальнейшем строить романтические отношения с Бузовой, но еще и имел интимную связь с девушкой на стороне.
 
Сам Роман с заключением полиграфолога не согласился и заявил, что результат ничего общего с правдой не имел. Пользователи после этих данных разделились на два лагеря. Одни заявили, что верят Гриценко и настаивают на том, что он бы стал прекрасной парой для Бузовой. Другие же отметили, что он пытается «примазаться» к внезапной популярности Ольги и тем самым обеспечить славу и для себя.

Николай Офицеров
Новости по теме
Гриценко Роман подал заявку на свадебный конкурс
Гриценко Роман подал заявку на свадебный конкурс "Дома-2"

Роман Гриценко, участник реалити-шоу, поклонник Ольги Бузовой, решил поучаствовать в "Свадьбе на миллион".

Роман Гриценко рассказал всю правду об отношениях с Ольгой Бузовой
Роман Гриценко рассказал всю правду об отношениях с Ольгой Бузовой

Участник «Дом-2» Роман Гриценко дал первое интервью об отношениях с Ольгой Бузовой. Именно из-за него певица стала говорить о мужчинах с плохой стороны.

Участник шоу «Дом-2» Роман Гриценко раскаивается в измене Бузовой
Участник шоу «Дом-2» Роман Гриценко раскаивается в измене Бузовой

Участник шоу «Дом-2» Роман Гриценко раскаивается в том, что он изменил телевизионной ведущей Ольге Бузовой, в которую влюблен. Об этом парень сообщил

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости