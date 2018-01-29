Актер Караченцев прошел очередной курс химиотерапии

Также сын Николая Караченцова рассказал журналистам, что в этом месяце соберется консилиум врачей, который подведет итоги лечения.
По мнению врачей, новообразование в легком артиста постепенно уменьшается.
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Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.
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Карьера и мужчины в жизни певицы.
Также сын Николая Караченцова рассказал журналистам, что в этом месяце соберется консилиум врачей, который подведет итоги лечения.
Медики наблюдают положительные изменения в состоянии Николая Караченцова после химиотерапии. Об этом проинформировал сын известного артиста Андрей.
У знаменитого российского актера Николая Караченцова в левом легком была обнаружена раковая опухоль. Информацию уже подтвердили официальные представители
Известный киноактер Николай Караченцев после визита в Киево-Печерскую Лавру заехал на баррикады Евромайдана и пообщался с митингующими.