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| | Актер Караченцев прошел очередной курс химиотерапии

Актер Караченцев прошел очередной курс химиотерапии

Вчера, 23:30
Российский актер Николай Караченцев, у которого ранее диагностировали злокачественное новообразование в легком, прошел четвертый курс химеотерапии.Об этом рассказал сын Николая Андрей Караченцев.

Актер Караченцев прошел очередной курс химиотерапии

 

Также сын Николая Караченцова рассказал журналистам, что в этом месяце соберется консилиум врачей, который подведет итоги лечения.

По мнению врачей, новообразование в легком артиста постепенно уменьшается.
Петр Иванов
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