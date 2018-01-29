Актер Караченцев прошел очередной курс химиотерапии

Российский актер Николай Караченцев, у которого ранее диагностировали злокачественное новообразование в легком, прошел четвертый курс химеотерапии.Об этом рассказал сын Николая Андрей Караченцев.

Петр Иванов

Также сын Николая Караченцова рассказал журналистам, что в этом месяце соберется консилиум врачей, который подведет итоги лечения.По мнению врачей, новообразование в легком артиста постепенно уменьшается.