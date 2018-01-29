«Чудо» фотошопа: Лариса Гузеева ужаснулась от своей фотографии

Известная отечественная телеведущая и сваха Лариса Гузеева стала жертвой фотошопа. Знаменитость рассказала, как буквально испугалась своего снимка, который был изменен в фоторедакторе.

Лариса Гузеева на днях опубликовала свой отфотошопленный снимок и ужаснулась от того, как её хотят видеть поклонники. Телеведущая заявила, что не нуждается в подобной коррекции своего лица и хочет иметь более естественную внешность. На кадре видно, что у ведущей убрали морщины, носогубные складки, а также неумело пририсовали макияж.

Светлана Славянская

Поклонники поддержали Гузееву, заявив, что без фотошопе женщина выглядит намного лучше: «Перестарались!!! Больше на молодую Тамару Гвердцители похоже!», «Верно. Живое лицо, живое. А это пластмасса какая-то», «Лариса и без фотошопа красива!!! Ей это ни к чему!», «Фотошоп это не для Вас, точно!».