Развод Джигарханяна и Цымбалюк проплачен? Пару уличили в обмане

Расторжение брака Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской ни что иное как самый настоящий пиар. Почему обыкновенная житейская история то и дело обсуждается на голубых экранах в различных телепрограммах пояснила журналистка Татьяна Хорошилова.

Жорик Журавлёв

Армен Борисович подал на развод и получил положительное решение суда в конце ноября. За полтора месяца до этого он два раза попадал в больницу, один из них в тяжелом состоянии. После выписки он заявил, что супруга мошенническим путем переписала на себя все имущество и похитила его паспорт. Официальная причина госпитализации актера не известна, но видеть супругу в клинике он отказался, также уволив ее с занимаемой должности директора своего театра. Пока Джигарханян с трудом и последствиями переживал официальное расставание, Виталина встречалась с господином Митрошенковым. Деловая встреча или свидание, проходили в одном из престижных московских ресторанов, где медиамагнат вручил Цымбалюк-Романовской цветы и вечер коротался за бокалом шампанского.Татьяна Хорошилова приоткрыла завесу над отношениями Виталины и медиамагната. По ее версии встреча несла исключительно деловой характер, во время нее обсуждались детали и возможно сумма гонорара за успешное исполнение сценария скандального развода между экс-супругами, прописанного компанией Митрошенкова. Отметим, что после всех обвинений в свою сторону Виталина подала заявление в суд об отмене положительного решения о разводе, что лишний раз указывает на нежелание завершения дрязг, которые и без того длятся ни один месяц.