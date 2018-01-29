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| | Ким Золотая Ручка: Британская модель обвинила Ким Кардашьян в плагиате

Ким Золотая Ручка: Британская модель обвинила Ким Кардашьян в плагиате

Сегодня, 15:07
Известная британская модель и актриса Эйслейн Хорган-Уоллас обвинила светскую львицу Ким Кардашьян в откровенном плагиате её фотосессии. По словам девушки, Ким скопировала не только внешний вид, но и позы в известной фотосессии.

Ким Золотая Ручка: Британская модель обвинила Ким Кардашьян в плагиате

 

39-летняя британская звезда Эйслейн Хорган-Уоллас была шокирована, когда в социальной сети Instagram увидела оголенную фотосессию Ким Кардашьян. Девушка утверждает, что светская львица и мать троих детей украла ее идею фотосессии, а именно необычные позы. Актриса предоставила свои снимки, которые были сделаны в Лос-Анджелесе задолго до фотосессии Кардашьян. Единственное отличие это то, что Эйслейн позирует в купальнике, в Ким в стиле ню.

Ким Золотая Ручка: Британская модель обвинила Ким Кардашьян в плагиате

 

В своем Instagram Хорган-Уоллас раскритиковала Кардашьян и её декабрьскую фотосессию. Однако остается неизвестным то, почему модель обвинила светскую львицу в плагиате только сейчас.
Светлана Славянская
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