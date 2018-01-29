Сестра Ольги Бузовой напугала фанатов истощавшим телом

Сестра звезды шоу «Дом-2» Ольги Бузовой опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена во время отдыха в Таиланде. Анна Бузова подписала снимок словами: «Идеальный отпуск на чудесном острове».

Домбровский Сергей

Девушка на фото изображена в коротких шортах и солнцезащитных очках. На заднем плане заметно море и шлюпки, бороздящие водные просторы. Анна Бузова хотела произвести положительное впечатление на поклонников, но ей не очень хорошо удалось это сделать. Нашлись пользователи, назвавшие предпринимательницу красивой женщиной. Однако многие обратили внимание на то, что Анна Бузова сильно похудела. По мнению большинства юзеров, ей необходимо набрать несколько килограммов, дабы фигура стала идеальной.Анна Бузова является совладелицей семейной сети магазинов бижутерии Bijoux Room. Эти торговые точки продают сережки, брошки, цепочки, кольца и другие предметы. По словам знакомых, у младшей сестры телевизионной ведущей хорошо развита предпринимательская жилка и она успешно занимается бизнесом.