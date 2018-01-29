Сестра Ольги Бузовой стала бороться с хейтерами в Instagram

Российский дизайнер Анна Бузова, которая является сестрой ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой, на себе ощутила, что значит быть популярной. В Сети Instagram девушку стали не только хвалить, но и критиковать недоброжелатели.

Светлана Славянская

На днях Анна Бузова решила начать серьёзную борьбу с хейтерами на своей страничке в Instagram. Дело в том, что недавно девушка отпраздновала миллион подписок в личном профиле, а с поклонниками знаменитости пришли и недоброжелатели, которые любят писать, как стоит жить, одеваться и делать снимки. Девушка не стала мириться с хейтерами и заявила, что выглядит так, как ей этого хочется.Также Анна утверждает, что не является профессиональной моделью, поэтому пользователям Сети не обязательно по крупинкам разбирать её внешность и фигуру. Теперь девушка понимает, как приходится её сестре Ольге, у которой 12 миллионов фолловеров.