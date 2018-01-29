Сурдопереводчики призывают смотреть клипы Бузовой без звука

Сурдопереводчики призывают смотреть клипы Бузовой без звукаСегодня, 14:06
Пользователи Instagram Ольги Бузовой были несколько поражены видеозаписью в Instagram, на которой французский бульдог, по всей видимости, питомец певицы, был
Медики из Владивостока сняли пародийный видеоклип новый хит Ольги Бузовой «Мало половин». Видео интерпретация от врачей на творение певицы за сутки набрала
Российская телеведущая Екатерина Гордон подвергла критике песню Ольги Бузовой, которая спела ее после расставания с Дмитрием Тарасовым. Гордон опубликовала