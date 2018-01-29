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| | Сурдопереводчики призывают смотреть клипы Бузовой без звука

Сурдопереводчики призывают смотреть клипы Бузовой без звука

Сегодня, 14:06
Пользовательница YouTube Екатерина Зайкова опубликовала клип певицы и ведущей Ольги Бузовой на композицию «Мало половин», принесшей ей небывалую популярность, с сурдопереводом. По всей видимости, сделано видео было для тех пользователей, которые страдают проблемами со слухом.
 

Сурдопереводчики призывают смотреть клипы Бузовой без звука

 

Некоторые пользователи на просторах социальных сетей утверждают, что Екатерина, однако, делает это несерьезно и лишь таким образом «подкалывает» исполнительницу, намекая на то, что ее композицию лучше слушать без звука.
 
Другие, напротив, отметили, что Екатерина делает благое дело и позволяет всем тем, кто испытывает проблемы со слухом, получить возможность, по крайней мере, узнать текст песни.

Николай Офицеров
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