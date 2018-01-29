Сурдопереводчики призывают смотреть клипы Бузовой без звука

Пользовательница YouTube Екатерина Зайкова опубликовала клип певицы и ведущей Ольги Бузовой на композицию «Мало половин», принесшей ей небывалую популярность, с сурдопереводом. По всей видимости, сделано видео было для тех пользователей, которые страдают проблемами со слухом.

Некоторые пользователи на просторах социальных сетей утверждают, что Екатерина, однако, делает это несерьезно и лишь таким образом «подкалывает» исполнительницу, намекая на то, что ее композицию лучше слушать без звука.

Другие, напротив, отметили, что Екатерина делает благое дело и позволяет всем тем, кто испытывает проблемы со слухом, получить возможность, по крайней мере, узнать текст песни.

Николай Офицеров