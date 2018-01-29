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| | По $100 за "нетрадиционную ориентацию". Кирилл "руки-базуки" шокировал мать внешностью

По $100 за "нетрадиционную ориентацию". Кирилл "руки-базуки" шокировал мать внешностью

Сегодня, 14:24
В прошлом году невероятную известность получил некий Кирилл Терешин, который продемонстрировал свои огромные бицепсы общественности. В Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых молодой человек показывает свои «мышцы», однако их происхождение нетрадиционное, и к спорту не имеет никакого отношения.

По $100 за "нетрадиционную ориентацию". Кирилл "руки-базуки" шокировал мать внешностью

 

Парень с прозвищем «руки-базуки» взбудоражил общественность своими трансформациями, ведь его руки стали просто огромными, и пропорции тела не прослеживались. Кирилл рассказал, что использовал в своих целях некое вещество синтол, которое вводил себе в невероятных количествах. По признаниям Терешина, одна такая инъекция стоит более сотни долларов, а необходимо их очень много, ведь требуется для увеличения объема мышц на сантиметр одна ампула. Нестандартный качок подчеркнул, что останавливаться на достигнутом он не собирается.

В соцсетях публика не перестает обсуждать парня с «руками-базуками», ведь подобное явление не может оставить равнодушными никого. Дело в том, что Кирилл нередко добавляет к фото хештеги со словом спорт, и это явно не нравится его аудитории, в особенности – спортсменам, которые тратят годы и свои силы, чтобы добиться определенных результатов, а синтоловый качок не имеет и представления, что такое настоящий спорт и мышцы, накачанные в нужных условиях и с определенным режимом питания.

Терешин подчеркнул, что намерен «накачать» еще и ноги, ведь пропорции должны быть все же соблюдены, однако такую задумку парня сделала практически невозможной одна проблема. Кирилл перенес операцию, и в его организме начал проявляться воспалительный процесс, вследствие этого могут возникнуть сложности с использованием синтола. Тем не менее, неформальный спортсмен продолжает двигаться по своему пути. Накануне Сеть содрогнулась от другой новости, которая касается внешности Кирилла. Молодой человек кардинально сменил свой имидж, чем привлекает еще больше внимания.

Парень с «руками-базуками» перекрасил волосы в яркие цвета, нарастил ногти, накрасил брови, а также стал делать макияж. С чем это связано – понять не так просто, но Кирилл отмечает, что хочет быть особенным и не таким, как все. Терешин в скором времени намерен поменять фамилию, ведь она ему не нравится, и в паспорте уже знаменитого персонажа может появиться такое же нестандартное имя, которое уже выбрал себе Кирилл. Тем временем, на программе Андрея Малахова зрители увидели реакцию матери Терешина, и можно понять, что женщина пребывает в шоке от совершенного поступка своего сына. Синтоловый качок подчеркивает, что его смена имиджа не означает, что он обладает нетрадиционной сексуальной ориентацией, более того – Кирилла видели в компании с девушкой, и он сам признался, что нравятся ему именно представительницы прекрасного пола.
Анна Лисичкина
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