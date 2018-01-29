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| | Шнуров в стихотворной форме сравнил храмы с борделями

Шнуров в стихотворной форме сравнил храмы с борделями

Сегодня, 13:54
Эпатажный солист рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров обнародовал на своей странице в соцсети Instagram очередное свое стихотворное произведение. В нем певец высмеивал церковь и ее показные идеалы.

Шнуров в стихотворной форме сравнил храмы с борделями

 

Сергей Шнуров выразил в свойственной ему манере отношение к церкви и ее служителям, при этом он нарушил свое обещание не публиковать стихи с нецензурными выражениями, но не смог удержаться, подбирая эпитет для попа.

Исполнитель сравнивает храмы с «борделями», настаивая, что наличие икон не делает их лучше, тогда как во многих городах РФ отсутствуют больницы, которые гораздо нужнее населению. Кроме того, все священники уверены в свое непогрешимости и не способны признаться, даже если «сплоховали».
Пойда Анна
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