Шнуров в стихотворной форме сравнил храмы с борделями

Эпатажный солист рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров обнародовал на своей странице в соцсети Instagram очередное свое стихотворное произведение. В нем певец высмеивал церковь и ее показные идеалы.

Пойда Анна

Сергей Шнуров выразил в свойственной ему манере отношение к церкви и ее служителям, при этом он нарушил свое обещание не публиковать стихи с нецензурными выражениями, но не смог удержаться, подбирая эпитет для попа.Исполнитель сравнивает храмы с «борделями», настаивая, что наличие икон не делает их лучше, тогда как во многих городах РФ отсутствуют больницы, которые гораздо нужнее населению. Кроме того, все священники уверены в свое непогрешимости и не способны признаться, даже если «сплоховали».