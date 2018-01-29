Шнуров в стихотворной форме сравнил храмы с борделями

Сергей Шнуров выразил в свойственной ему манере отношение к церкви и ее служителям, при этом он нарушил свое обещание не публиковать стихи с нецензурными выражениями, но не смог удержаться, подбирая эпитет для попа.
Исполнитель сравнивает храмы с «борделями», настаивая, что наличие икон не делает их лучше, тогда как во многих городах РФ отсутствуют больницы, которые гораздо нужнее населению. Кроме того, все священники уверены в свое непогрешимости и не способны признаться, даже если «сплоховали».