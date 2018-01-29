Обладатель «рук-базук» появился на публике в новом образе

Уроженец Пятигорска Кирилл Терешин, больше известный общественности под псевдонимом «руки-базуки» и «синтоловый качок» опубликовал на своей странице в Instagram новые провокационные снимки, на которых он запечатлен с выкрашенными в желто-синий цвет волосами.

Домбровский Сергей

Помимо этого, Терешин воспользовался яркой помадой и тушью. Подписчики стали называть парня «губки бантиком, бровки домиком». Кирилл Терешин знаменит тем, что решил увеличить объем бицепса не с помощью усиленных тренировок в спортивном зале, а путем применения синтола. Пользователи задают молодому человеку вопрос, зачем он уродует себя. Новый макияж обладателя «рук-базук» вызвал бурные обсуждения в Сети.Юзеры преимущественно негативно восприняли изменение образа Терешина. «Синтолового качка» давно критикуют в Сети. По мнению пользователей, молодой человек не просто ухудшает свой внешний вид, но и существенно вредит собственному здоровью. Некоторые советуют парню обратиться за помощью к психологу, объясняя свои рекомендации тем, что когда человек совершает поступки себе во вред, это свидетельствует об отклонениях в умственном развитии.