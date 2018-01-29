Ольга Бузова завела роман с новым мужчиной

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась, что за ней ухаживает мужчина, которому она готова ответить взаимностью.

Петр Иванов

Спустя почти год с момента развода Бузовой и Дмитрия Тарасова, знаменитость все таки решилась на новые отношения. В то время как футболист забил очередной гол, женившись на Анастасии Костенко, пара уже ждет ребенка. За это время жизнь Ольги тоже во многом преобразилась. Пытаясь отвлечься от бывших отношений, она с головой погрузилась в музыкальную и театральную карьеру.Ранее Певица отшучивалась на подобного характера вопросы. И все же Оля назвала имя таинственного незнакомца. Им оказался действующий резидент Сomedy Club Тимур Батрутдинов.