NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

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NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

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| | Ольга Бузова завела роман с новым мужчиной

Ольга Бузова завела роман с новым мужчиной

Сегодня, 13:12
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась, что за ней ухаживает мужчина, которому она готова ответить взаимностью.

Ольга Бузова завела роман с новым мужчиной

 

Спустя почти год с момента развода Бузовой и Дмитрия Тарасова, знаменитость все таки решилась на новые отношения. В то время как футболист забил очередной гол, женившись на Анастасии Костенко, пара уже ждет ребенка. За это время жизнь Ольги тоже во многом преобразилась. Пытаясь отвлечься от бывших отношений, она с головой погрузилась в музыкальную и театральную карьеру.

Ранее Певица отшучивалась на подобного характера вопросы. И все же Оля назвала имя таинственного незнакомца. Им оказался действующий резидент Сomedy Club Тимур Батрутдинов.
Петр Иванов
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