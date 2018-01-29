"Дом-2": Майя Донцова ответила на обвинения фанатов откровенным видео

"Дом-2": Майя Донцова ответила на обвинения фанатов откровенным видеоСегодня, 13:03
Участница телешоу "Дом-2" Майя Донцова опубликовала фотографию с места отдыха на Сейшелах. Фанаты похвалили ее за стройную фигуру.
64-летняя писательница Дарья Донцова и 31-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова побывали в гостях на программе Андрея Малахова «Сегодня вечером», которую
Майя Донцова, одна из участниц скандального проекта «Дом-2», изменила своему парню на его глазах в прямом эфире. Возлюбленным девушки является Захар Саленко,