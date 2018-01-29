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| | "Дом-2": Майя Донцова ответила на обвинения фанатов откровенным видео

"Дом-2": Майя Донцова ответила на обвинения фанатов откровенным видео

Сегодня, 13:03
По всей видимости, звезд «Дома-2» хлебом не корми, только дай ответить на комментарии фанатов. Майя Донцова решила от своих коллег не отставать и опубликовала откровенный ролик, который должен стать чем-то вроде ответа поклонникам, обвиняющим ее в злоупотреблении программами для редактирования фотографий.
 

"Дом-2": Майя Донцова ответила на обвинения фанатов откровенным видео

 

«Записала видео для всех тех, кто пишет мне, что я себя фотошоплю. Сидите теперь и сравнивайте», - дерзко прокомментировала свой небольшой ролик Донцова.
 
На видео девушка забегает в воду на живописном пляже и снимает себя с различных ракурсов, пытаясь показать «натуральность» своей фигуры. Поклонники, в шутку, написала, что «фотошопить» и нечего, намекая на маленькую грудь девушки. Подобные заявления Донцова оставила без внимания.
 

"Дом-2": Майя Донцова ответила на обвинения фанатов откровенным видео

 

Некоторые поклонники, однако, начали интересоваться у девушки, как ей удалось так сильно похудеть и восхитились фигурой Донцовой, дополнив все эмодзи огня.

Николай Офицеров
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