Мария Лиман опубликовала новое фото с отдыха в Таиланде

Российская модель и ведущая Мария Лиман на своей странице в Instagram опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в купальнике. Фотографию звезда подиума подписала словами: «Остается только вспоминать эти теплые деньки и щекотящие пяточки комары».

Домбровский Сергей

Мария Лиман отлична провела отпуск в Таиланде. Девушка познакомилась с местной флорой, вела активный образ жизни и часто делала снимки красивых мест. Пользователи бурно обсуждают новую публикацию модели. За 20 минут фото получило более 1,3 тысячи отметок «Нравится». Поклонники назвали Марию Лиман очаровательной женщиной с потрясающей фигурой, чарующей русалкой с обворожительной улыбкой, сексуальной особой, способной свести мужчин с ума.25 января ведущая отметила 24-летие. По словам Марии Лиман, ей с каждым годом становится все труднее задувать свечки на праздничном торте. Поклонники рекомендуют манекенщице не думать о старости, тогда можно оставаться молодой гораздо дольше, чем постоянно напоминать себе о возрасте и быстро уходящем времени.