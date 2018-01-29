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| | Мария Лиман опубликовала новое фото с отдыха в Таиланде

Мария Лиман опубликовала новое фото с отдыха в Таиланде

Сегодня, 13:00
Российская модель и ведущая Мария Лиман на своей странице в Instagram опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в купальнике. Фотографию звезда подиума подписала словами: «Остается только вспоминать эти теплые деньки и щекотящие пяточки комары».

Мария Лиман опубликовала новое фото с отдыха в Таиланде

 

Мария Лиман отлична провела отпуск в Таиланде. Девушка познакомилась с местной флорой, вела активный образ жизни и часто делала снимки красивых мест. Пользователи бурно обсуждают новую публикацию модели. За 20 минут фото получило более 1,3 тысячи отметок «Нравится». Поклонники назвали Марию Лиман очаровательной женщиной с потрясающей фигурой, чарующей русалкой с обворожительной улыбкой, сексуальной особой, способной свести мужчин с ума.

25 января ведущая отметила 24-летие. По словам Марии Лиман, ей с каждым годом становится все труднее задувать свечки на праздничном торте. Поклонники рекомендуют манекенщице не думать о старости, тогда можно оставаться молодой гораздо дольше, чем постоянно напоминать себе о возрасте и быстро уходящем времени.
Домбровский Сергей
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