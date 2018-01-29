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| | Оксана Самойлова рассказала о сильных ссорах с рэпером Джиганом

Оксана Самойлова рассказала о сильных ссорах с рэпером Джиганом

Сегодня, 12:17
Супруга рэпера Джигана и мать троих дочерей Оксана Самойлова недавно откровенно призналась, что в её семье также происходят сильные ссоры, о которых ранее девушка никому не рассказывала.

Оксана Самойлова рассказала о сильных ссорах с рэпером Джиганом

 

Оксана Самойлова на всех фотографиях в Instagram демонстрирует идеальную семью, где любящий муж и прекрасные дети. Однако в звездном семействе не все так гладко. Девушка призналась, что, как и у других людей, у неё с Джиганом периодически происходят скандалы и ссоры. Самойлова также рассказала, как после раздора сохранить отношения с супругом.

В первую очередь не стоит уходить из дома, даже когда сильно зол на вторую половинку. Второе правило гласит всегда спать в одной кровати, это способствует примирению. Далее стоит доверять супругу и давать ему личное пространство, а также всегда являться верным другом.
Светлана Славянская
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