Оксана Самойлова рассказала о сильных ссорах с рэпером Джиганом

Супруга рэпера Джигана и мать троих дочерей Оксана Самойлова недавно откровенно призналась, что в её семье также происходят сильные ссоры, о которых ранее девушка никому не рассказывала.

Светлана Славянская

Оксана Самойлова на всех фотографиях в Instagram демонстрирует идеальную семью, где любящий муж и прекрасные дети. Однако в звездном семействе не все так гладко. Девушка призналась, что, как и у других людей, у неё с Джиганом периодически происходят скандалы и ссоры. Самойлова также рассказала, как после раздора сохранить отношения с супругом.В первую очередь не стоит уходить из дома, даже когда сильно зол на вторую половинку. Второе правило гласит всегда спать в одной кровати, это способствует примирению. Далее стоит доверять супругу и давать ему личное пространство, а также всегда являться верным другом.