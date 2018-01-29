NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Звезду "Папиных дочек" Арзамасову мучает совесть

Звезду "Папиных дочек" Арзамасову мучает совесть

Сегодня, 11:39
Прославившаяся в сериале «Папины дочки» Лиза Арзамасова призналась своим подписчикам в том, что ее мучают угрызения совести. Объяснилась перед фолловерами повзрослевшая исполнительница роли Галины Сергеевны в объемной публикации на просторах Instagram.
 

Звезду "Папиных дочек" Арзамасову мучает совесть

 

«Дорогие, не обижайтесь, пожалуйста. У меня настала самая горячая пора. Все буквально с ног на голову. В феврале я поставила перед собой одну миссию: сдать госэкзамены и защитить свой диплом, а иногда еще и работать надо. Извиняюсь за то, что буду периодически отключать телефон и вовремя не отвечать на звонки. Надо сделать финальный рывок. Не зря же я пять лет старалась», - заявила Лиза.
 
Она также добавила, что видит пропущенные звонки и сообщения и мучается из-за угрызений совести, ведь попросту не может уделить внимание всем, ведь разговор по телефону иногда выбивает ее из рабочей колеи. Также Арзамасова пообещала, что после всего этого обещает ответить на все звонки, «обнять и сто раз перезвонить».

Николай Офицеров
Новости по теме
Лиза Арзамасова призналась, почему перестала общаться с другими актерами из «Папиных дочек»
Лиза Арзамасова призналась, почему перестала общаться с другими актерами из «Папиных дочек»

Лиза Арзамасова, которая прославилась благодаря роли Галины Васнецовой в сериале «Папины дочки», призналась, почему перестала общаться с другими актерами из

Актриса «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова показала стройное тело
Актриса «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова показала стройное тело

Елизавета Арзамасова, актриса сериала «Папины дочки», показала поклонникам свою стройную фигуру. Девушка продемонстрировала подписчикам в Instagram свой снимок

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова показала идеальный пресс
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова показала идеальный пресс

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова продемонстрировала на странице в Instagram свой идеальный пресс. Достичь таких результатов 21-летней актрисе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости