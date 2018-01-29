Звезду "Папиных дочек" Арзамасову мучает совесть

Прославившаяся в сериале «Папины дочки» Лиза Арзамасова призналась своим подписчикам в том, что ее мучают угрызения совести. Объяснилась перед фолловерами повзрослевшая исполнительница роли Галины Сергеевны в объемной публикации на просторах Instagram.

«Дорогие, не обижайтесь, пожалуйста. У меня настала самая горячая пора. Все буквально с ног на голову. В феврале я поставила перед собой одну миссию: сдать госэкзамены и защитить свой диплом, а иногда еще и работать надо. Извиняюсь за то, что буду периодически отключать телефон и вовремя не отвечать на звонки. Надо сделать финальный рывок. Не зря же я пять лет старалась», - заявила Лиза.

Она также добавила, что видит пропущенные звонки и сообщения и мучается из-за угрызений совести, ведь попросту не может уделить внимание всем, ведь разговор по телефону иногда выбивает ее из рабочей колеи. Также Арзамасова пообещала, что после всего этого обещает ответить на все звонки, «обнять и сто раз перезвонить».

Николай Офицеров