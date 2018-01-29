Названа сумма заработка Ольги Казаченко на "Первом канале"

Экс-супруга известного певца Вадима Казаченко регулярно выступает в различных шоу на "Первом канале". Многие зрители возмущаются по этому поводу, так как не считают Ольгу Казаченко экспертом в какой-либо отрасли.

Домбровский Сергей

Женщина участвовала в программах, на которых обсуждали актера Армена Джигарханяна и Диану Шурыгину. Ольга Казаченко давала советы звездам, представившись экспертом. Пользователи социальных сетей давно хотели узнать, сколько получает экс-жена певца за участие в шоу. По словам правозащитника, отстаивающего интересы Вадима Казаченко, дама зарабатывает 50-70 тысяч рублей за один эфир. При этом она жалуется на то, что ей не хватает денег на содержание и воспитание ребенка.Менеджер солиста Ирина Аманти называет Ольгу Казаченко коварной женщиной, которая издевается над своим экс-супругом. Вокалисту стало плохо во время прямого эфира передачи «Пусть говорят». Пришлось прибегнуть к помощи врачей, Вадиму Казаченко назначили комплексное обследование, выявившее у исполнителя два рубца на сердце, это говорит о перенесенных инфарктах. По мнению Аманти, бывшая жена певца умышленно старается «загнать экс-супруга в могилу».