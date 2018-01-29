Малахов внезапно стал сочувствовать Семёнову и осуждать Шурыгину

Довольно неожиданное заявление было сделано Андреем Малаховым, которого раньше называли едва ли не единоличным автором форсирования Дианы Шурыгиной в массы. Ведущий выступил с заявлением, что ему искренне жаль Сергея Семенова и в сложившейся ситуации, он отказывается понимать якобы изнасилованную девушку.

Телеведущий признался, что провел собственное расследование и поделился его итогами с публикой. По мнению Малахова, сохранять нейтралитет в этой ситуации крайне трудно.

«Я вижу, как мне доверяют в семье бывшего арестанта. Первое телевизионное интервью после выхода из колонии Сергей дал именно нашей программе. Это говорит о многом. Своеобразного поведения пострадавшей девушки я вовсе не понимаю. Я, однако, журналист и не могут раздавать свои эмоциональные оценки. Именно потому выношу на суд общественности новые факты и свидетельские показания», - заявил Малахов.

Самым интересным из новых «свидетельств», оказалось заявление подруги Семенова Анастасии Кулакевич, которая присутствовала на той самой вечеринке. Девушка заявила, что смогла стать нечаянной свидетельницей половой близости между Дианой и Сергеем. Анастасия уверена, что секс между молодыми людьми происходил по обоюдному желанию и, более того, автором инициативы стала сама Диана.

«Я заглянула в комнату и увидела, как Диана и Сергей занимаются сексом. При этом, Семенов лежал на спине, а она была сверху, и сама проявляла максимальную активность. Потом приехал ее отец и при нескольких свидетелях ударил ее по лицу, посадил в машину, и они уехали. Побои после приписали Сергею», - заявил Кулакевич.

Николай Офицеров