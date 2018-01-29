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| | Изнасилования не было или "мордобой в семье". Малахов озвучил новые подробности по делу Шурыгиной

Изнасилования не было или "мордобой в семье". Малахов озвучил новые подробности по делу Шурыгиной

Сегодня, 11:23
Известный телеведущий Андрей Малахов, который вел передачу «Пусть говорят» и еще в прошлом году представил на всеобщее обозрение расследование дела об изнасиловании несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, поменял собственную точку зрения. Журналист уже не защищает жертву обстоятельств и сообщил публике, что новые подробности заставили его встать на сторону осужденного и недавно освобожденного по условно-досрочному Сергея Семенова.

 

Изнасилования не было или "мордобой в семье". Малахов озвучил новые подробности по делу Шурыгиной

 

История школьницы из Ульяновска, которая стала жертвой изнасилования, обрела невероятные масштабы. После нескольких передач с Малаховым девушка стала невероятно популярной, о ней стали говорить в Сети, тем не менее, в основном Диану осуждали, и ее откровенное поведение назвали неприемлемым. У Сергея, которого обвинили в действиях интимного характера против воли девушки, появились свои защитники, но парень все равно попал за решетку. Однако не так давно Семенова выпустили, но у двух сторон на это совершенно разные взгляды.

Андрей Малахов в недавней статье отметил, что уже не может смотреть на ситуацию, как раньше, и относиться к ней нейтрально так же невозможно для ведущего. По словам журналиста, новые подробности собственного расследования заставили его переосмыслить ситуацию. Первым делом Малахов подчеркнул, что Сергей Семенов оказался на свободе, но это не означает, что парень сможет жить прежней жизнью. Вчерашнего арестанта заковали браслетом, который будет следить за передвижениями молодого человека, и тот не сможет пойти на работу, а также снова учиться в университете.

Телеведущий также рассказал, что у него есть сенсационное признание одной из свидетельниц, которая присутствовала на вечеринке в тот злополучный вечер. Девушка сообщила, что случайно зашла в комнату, когда якобы происходило изнасилование, и по действиям Дианы стало понятно, что она совсем не против интимной близости с партнером. Однако позднее приехал отец Шурыгиной, который ударил свою дочь, а позднее эти побои были приписаны ни в чем не виновному Семенову. Малахов считает, что новая информация может позволить делу получить иной поворот, и Диану с родителями вполне можно обвинить в клевете.

Журналист подчеркнул, что не имел права принимать столь субъективную сторону, но он не мог поступить иначе. Малахов отметил, что будет продолжать свое расследование и дальше, но к Шурыгиной и ее родным относиться как раньше он уже не может. Телеведущий убежден, что в деле об изнасиловании могут появиться и новые подробности, и в скором времени публика узнает о том, что раньше не было известно. В то же время, сторона Шурыгиной настаивает на возвращении Семенова под стражу, а противоположная сторона собирает данные для отправки в Европейский суд, чтобы парня оправдали в полной мере.
Анна Лисичкина
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