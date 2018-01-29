Риту Дакоту поклонники высмеяли за грудь разного размера

Популярная певица и молодая мама Рита Дакота продолжает свой семейный отдых в Индонезии, откуда и публикует красочные снимки в купальниках. Однако внимательные хейтеры заметили, что грудь у артистки разного размера, о чем и сообщили в комментариях.

Светлана Славянская

На пляжных снимках Риты Дакоты поклонники заметили, что у девушки грудь разного размера. Многие стали защищать Риту, утверждая, что она недавно родила первого ребенка и грудь ещё не успела восстановиться после грудного вскармливания. К тому же, фанаты стали утверждать, что недоброжелатели специально выискивают недостатки, чтобы об этом написать.Сама Рита Дакота не стала молчать и прокомментировала ситуацию: «Это у некоторых глаза кривые. Грудь идеально ровная только если она ненатуральная, и то, если повезет с хирургом».