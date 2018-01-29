NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Риту Дакоту поклонники высмеяли за грудь разного размера

Риту Дакоту поклонники высмеяли за грудь разного размера

Сегодня, 10:31
Популярная певица и молодая мама Рита Дакота продолжает свой семейный отдых в Индонезии, откуда и публикует красочные снимки в купальниках. Однако внимательные хейтеры заметили, что грудь у артистки разного размера, о чем и сообщили в комментариях.

Риту Дакоту поклонники высмеяли за грудь разного размера

 

На пляжных снимках Риты Дакоты поклонники заметили, что у девушки грудь разного размера. Многие стали защищать Риту, утверждая, что она недавно родила первого ребенка и грудь ещё не успела восстановиться после грудного вскармливания. К тому же, фанаты стали утверждать, что недоброжелатели специально выискивают недостатки, чтобы об этом написать.

Сама Рита Дакота не стала молчать и прокомментировала ситуацию: «Это у некоторых глаза кривые. Грудь идеально ровная только если она ненатуральная, и то, если повезет с хирургом».
Светлана Славянская
Новости по теме
Рита Дакота шокировала фанатов врожденной патологией на ноге
Рита Дакота шокировала фанатов врожденной патологией на ноге

Бывшая участница российской «Фабрики звезд», а ныне молодая мама Рита Дакота отправилась с мужем в отпуск на райский остров Бали. Девушка делится снимками с

Анастасию Волочкову фанаты высмеяли за грудь разного размера
Анастасию Волочкову фанаты высмеяли за грудь разного размера

Балерина Анастасия Волочкова буквально притягивает к себе новые сплетни и скандалы. На этот раз фанаты высмеяли знаменитость за грудь разного размера и

Риту Дакоту осудили за демонстрацию голого живота на 9-м месяце беременности
Риту Дакоту осудили за демонстрацию голого живота на 9-м месяце беременности

Популярная российская исполнительница и супруга певца Влада Соколовского Рита Дакота в очередной раз спровоцировала скандал в Сети. На этот раз поводом стала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости