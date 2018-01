24K Magic Бруно Марса стал альбомом года по версии "Грэмми"

Американский певец Бруно Марс стал настоящим триумфатором прошедшей накануне церемонии «Грэмми» и унес с нее шесть статуэток. Его альбом 24K Magic был признан лучшим альбомом года. Помимо этого, он взял победу в номинации песня года с композицией That's What I Like.

Также эту же песню признали лучшей композицией в стиле R&B и лучшим R&B исполнением года. Марса. Поклонник певца в восторге от настолько большого одобрения своего кумира, многие признаются, что не ожидали настолько большого внимания к его творчеству. Помимо самого Марса на звание песни года претендовала приевшаяся всем Despacitro Луиса Фонси, а также Джей Зи с композицией 4:44. Джулия Майкс с треком Issues и британский рэпер Logic.

Свой «золотой граммофон» в категории «Лучший альбом» могли получить также Кэндрик Ламар, новозеландская сенсация прошлых лет певица Lorde, Чайлдиш Гамбино и Джей-Зи.

Юбилейная 60-я церемония вручения премии Национальной академии искусства и техники грамзаписи состоялась в Нью-Йорке на сцене Мэдисон Сквер Гарден. С полным списком победителей можно детально ознакомиться на официальном сайте конкурса.

Николай Офицеров