"Сочные" формы или идеальные 53 килограмма? Располневшая Кожевникова продолжает худеть

Известная актриса Мария Кожевникова в третий раз стала мамой и теперь воспитывает троих сыновей, о чем публика узнала ранее. Однако увеличившиеся формы звезды экрана воспринимаются самой артисткой неоднозначно, о чем понятно из микроблога знаменитости. Поклонники не перестают оставлять свои комментарии под новыми фотографиями кумира, и в очередной раз знаменитость не смогла не согласиться с фанатами.

Анна Лисичкина

Как отмечает Кожевникова, не так давно посетившая мероприятие «Золотой орел», после родов ей пока не удалось достичь желаемых результатов, и процесс похудения продолжается. Звезда «Универа» опубликовала фото на своей странице, где она предстала в обтягивающем элегантном платье с декольте, однако ее мнение отличалось от комментариев поклонников. Истинные фанаты отметили, что актриса выглядит потрясающе, а ее округлые бедра и грудь лишь придают Марии женственности, а стесняться ей точно нечего.Тем не менее, Кожевникова считает, что ее идеальным весом является отметка в 53 килограмма, к чему сейчас и стремиться молодая мать троих сыновей. На странице актрисы то и дело появляются разнообразные кадры, на которых можно увидеть счастливое семейство, а также тренировки Марии, где она пытается добиться своей цели и еще больше похудеть. Сама актриса написала, что не считает себя идеальной, однако отметила, что женщину можно назвать привлекательной и красивой, если она пребывает в состоянии абсолютного счастья. Можно понять, что сама Кожевникова в таком расположении духа, что лишние килограммы ее не особо расстраивают, но оставаться с таким весом она все равно не намерена.Поклонники прокомментировали, что им очень нравится преобразившаяся Мария, которая после рождения третьего ребенка стала еще более красивой, женственной и сексуальной. Фанаты посоветовали знаменитости перестать худеть, ведь, по их мнению, именно такой является настоящая привлекательная женщина, и Мария выглядит идеально. Фанатами отмечено, что сейчас в моде пышные формы, а Кожевникова обладает невероятными объемами, и выглядит все гармонично. Именно поэтому от идеи похудения комментаторы пытаются отговорить своего кумира.В очередной публикации актриса обратилась к своим поклонникам и отметила, что они «победили». Актриса имела в виду тему обсуждения, в которой публика настаивала на привлекательности знаменитости в таком весе, в котором она пребывает сейчас. Тем не менее, Мария дала понять, что худеть она будет все равно, однако не для эстетической точки зрения. Кожевникова убеждена, что у каждой леди есть свои идеальные параметры и показатели, в которых девушке комфортно, именно поэтому актриса добьется желаемых 53 килограммов, и на этом остановится. Многие поклонники разделили такой настрой звезды и поддержали ее.