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| | Дефекты кожи и килограмм косметики: Марию Порошину раскритиковали за внешний вид

Дефекты кожи и килограмм косметики: Марию Порошину раскритиковали за внешний вид

Сегодня, 09:47
Популярная отечественная актриса Мария Порошина всегда являлась эталоном красоты и женственности. Однако в последнее время артистка огорчает своих поклонников, которые то и дело критикуют Порошину за «килограмм косметики» на лице.

 

44-летняя Мария Порошина каждый раз доказывала россиянкам, что можно прекрасно выглядеть при загруженном графике работы и с четырьмя детьми. При этом Мария всегда была примером для своих дочерей. Однако поклонники стали замечать, что Порошина поддалась моде Instagram-див и также стала экспериментировать с косметикой, которой на лице оказалось слишком много.

Фанаты отмечают, что тональным кремом знаменитость только подчеркнула все дефекты кожи, а её лицо стало неестественно блестеть. В комментариях в Instagram интернет-пользователи пожелали Марии не изменять себе и не портить естественную красоту.
Светлана Славянская
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