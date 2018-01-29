Дефекты кожи и килограмм косметики: Марию Порошину раскритиковали за внешний вид

Популярная отечественная актриса Мария Порошина всегда являлась эталоном красоты и женственности. Однако в последнее время артистка огорчает своих поклонников, которые то и дело критикуют Порошину за «килограмм косметики» на лице.

Светлана Славянская

44-летняя Мария Порошина каждый раз доказывала россиянкам, что можно прекрасно выглядеть при загруженном графике работы и с четырьмя детьми. При этом Мария всегда была примером для своих дочерей. Однако поклонники стали замечать, что Порошина поддалась моде Instagram-див и также стала экспериментировать с косметикой, которой на лице оказалось слишком много.Фанаты отмечают, что тональным кремом знаменитость только подчеркнула все дефекты кожи, а её лицо стало неестественно блестеть. В комментариях в Instagram интернет-пользователи пожелали Марии не изменять себе и не портить естественную красоту.