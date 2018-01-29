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| | Гуф и Кети Топурия поделились с подписчиками «совместными» фотографиями

Гуф и Кети Топурия поделились с подписчиками «совместными» фотографиями

Сегодня, 11:55
Известный российский рэп-исполнитель Гуф и певица Кети Топурия поделились на своих страничках в социальной сети практически аналогичными фотографиями. Пользователи сразу поняли, что пара находиться на совместном отдыхе.

Гуф и Кети Топурия поделились с подписчиками «совместными» фотографиями

 

Известный российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, выложил в сеть новую фотографию с отдыха. На ней видно, как певец находиться на яхте, а за ним открывается прекрасный пейзаж. Другая грузинская певица Кети Топурия тоже поделилась фото на своей страничке в социальной сети. При этом, задний фон на ее фотографии такой самый, как и у Алексея.

Гуф и Кети Топурия поделились с подписчиками «совместными» фотографиями

 

После этих фотографий пользователи сети и журналисты начали говорить о том, что Кети и Алексей уже пара, и сейчас они уехали на совместный отдых в теплую страну. Еще больше масла в огонь подливает подпись фото Кети «Puzzle», которая может означать, что фото Гуфа и Топурии практически совместные, но разделены.

Роман двух певцов длиться уже давно, но при этом они его тщательно скрывают. Ранее в московских кафе Долматова и Топурию не раз видели вместе.
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