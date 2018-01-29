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| | Анастасия Квитко показала роскошную пятую точку на пляже в Малибу

Анастасия Квитко показала роскошную пятую точку на пляже в Малибу

Сегодня, 09:41
Российская модель Анастасия Квитко, как известно, заслужила прозвище «русской Кардашьян» и девушка регулярно доказывает, почему это так, публикуя в социальных сетях все более откровенные фотографии. Одним из последних снимков, которым она поделилась стал тот, на котором она в полной красоте демонстрирует одно из своих главных достояний пятую точку, которая, как уверены пользователи, намного лучше, чем у Кардашьян.
 

Анастасия Квитко показала роскошную пятую точку на пляже в Малибу

 

Девушка скромной подписала фото «пляжный день», хотя все прекрасно понимают, что внимание пользователей она акцентировала вовсе не на прекрасном пейзаже, потому стал щедро осыпать комплиментами ее лучшие части тела. Несколько позже она также опубликовала снимок «в анфас», который показывает также и прекрасный бюст Анастасии, к которому с завистью относились и признанные «секс-бомбы», вроде Анны Семенович.
 

Анастасия Квитко показала роскошную пятую точку на пляже в Малибу

 

Некоторые пользователи пишут, однако, что тело Квитко выглядит чересчур странно, ведь с осиной талией диссонирует внушительных размеров попа и не меньшая грудь, что выглядит при всех параметрах Квитко несколько странно.
 

Анастасия Квитко показала роскошную пятую точку на пляже в Малибу

 

Фанаты Анастасии, однако, тут же стали защищать ее, утверждая, что все те, кто пишут в ее сторону негативные комментарии просто ей завидуют и ничего более.

Николай Офицеров
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