Анастасия Квитко показала роскошную пятую точку на пляже в Малибу

Российская модель Анастасия Квитко, как известно, заслужила прозвище «русской Кардашьян» и девушка регулярно доказывает, почему это так, публикуя в социальных сетях все более откровенные фотографии. Одним из последних снимков, которым она поделилась стал тот, на котором она в полной красоте демонстрирует одно из своих главных достояний пятую точку, которая, как уверены пользователи, намного лучше, чем у Кардашьян.

Девушка скромной подписала фото «пляжный день», хотя все прекрасно понимают, что внимание пользователей она акцентировала вовсе не на прекрасном пейзаже, потому стал щедро осыпать комплиментами ее лучшие части тела. Несколько позже она также опубликовала снимок «в анфас», который показывает также и прекрасный бюст Анастасии, к которому с завистью относились и признанные «секс-бомбы», вроде Анны Семенович.

Некоторые пользователи пишут, однако, что тело Квитко выглядит чересчур странно, ведь с осиной талией диссонирует внушительных размеров попа и не меньшая грудь, что выглядит при всех параметрах Квитко несколько странно.

Фанаты Анастасии, однако, тут же стали защищать ее, утверждая, что все те, кто пишут в ее сторону негативные комментарии просто ей завидуют и ничего более.

Николай Офицеров