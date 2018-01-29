Дмитрий Маликов официально заявил о рождении сына

Знаменитый российский певец и, с недавних пор, блогер Дмитрий Маликов выступил с заявлением о том, что стал отцом во второй раз. Музыкант сообщил о рождении сына.

В своем аккаунте на просторах Instagram Маликов поделился роликом, который был записан в честь дня рождения, который артист отмечает сегодня, 29 января. На видео он решил также подвести итоги прошлого года и поделился планами на 2018-й. В подписи к публикации он также отметил, что ролик, однако, был сделан для главного события, а именно рождения сына.

«Когда я записывал это видео, еще не случилось главное событие прошедшего года, а именно рождение сына. Теперь же это произошло, и я абсолютно счастлив. Чего желаю и вам! Спасибо всем за поздравления и добрые слова. Это меня очень поддерживает и вдохновляет», - признается подписчикам Маликов.

Пресса ранее поделилась сведениями о том, что наследник певца на свет появился на свет 24 января в одной из перинеальных клиник Санкт-Петербурга. Выносила малыша Маликовых суррогатная мама. Стоит также добавить, что у Дмитрия Маликова уже имеется 17-летняя дочь Стефания, который стала студенткой факультета журналистики МГИМО.

Николай Офицеров