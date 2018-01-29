NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Дмитрий Маликов официально заявил о рождении сына

Дмитрий Маликов официально заявил о рождении сына

Сегодня, 09:09
Знаменитый российский певец и, с недавних пор, блогер Дмитрий Маликов выступил с заявлением о том, что стал отцом во второй раз. Музыкант сообщил о рождении сына.
 

Дмитрий Маликов официально заявил о рождении сына

 

В своем аккаунте на просторах Instagram Маликов поделился роликом, который был записан в честь дня рождения, который артист отмечает сегодня, 29 января. На видео он решил также подвести итоги прошлого года и поделился планами на 2018-й. В подписи к публикации он также отметил, что ролик, однако, был сделан для главного события, а именно рождения сына.
 
«Когда я записывал это видео, еще не случилось главное событие прошедшего года, а именно рождение сына. Теперь же это произошло, и я абсолютно счастлив. Чего желаю и вам! Спасибо всем за поздравления и добрые слова. Это меня очень поддерживает и вдохновляет», - признается подписчикам Маликов.
 
Пресса ранее поделилась сведениями о том, что наследник певца на свет появился на свет 24 января в одной из перинеальных клиник Санкт-Петербурга. Выносила малыша Маликовых суррогатная мама. Стоит также добавить, что у Дмитрия Маликова уже имеется 17-летняя дочь Стефания, который стала студенткой факультета журналистики МГИМО.

Николай Офицеров
Новости по теме
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом

Популярный отечественный музыкант Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом. Сын певца, жизнь которому подарила суррогатная мать, появился на свет в одной из

Дмитрий Маликов раскритиковал коллег за поздравления в соцсетях
Дмитрий Маликов раскритиковал коллег за поздравления в соцсетях

Российский певец Дмитрий Маликов раскритиковал коллег за поздравления в социальных сетях. Солист поделился собственными мыслями по этому поводу в Instagram.

Дмитрий Маликов отметил 45-летие в «Крокус Сити Холле»
Дмитрий Маликов отметил 45-летие в «Крокус Сити Холле»

Народный артист РФ Дмитрий Маликов отметил 45-летие. Праздничный концерт в честь дня рождения знаменитого певца, пианиста и композитора прошел в московском

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости